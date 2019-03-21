2019-03-21T14:32:18+03:00
Политика

Коммунисты Кубани поддерживают передачу вакантного мандата депутата Госдумы

Они поддерживают на этом посту Павла Грудинина
Иван ЕГОРОВ
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Для всех патриотов стало большой болью известие о кончине Жореса Ивановича Алферова – депутата Государственной Думы, члена фракции КПРФ, всемирно известного ученого, Нобелевского лауреата. 7 марта Госдума приняла решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

В связи с тем, что Жорес Иванович Алферов был избран в Госдуму по общефедеральному списку, уполномоченный орган партии имеет предложить Центральной избирательной комиссии РФ любую кандидатуру из состава списка КПРФ для замещения мандата.

Как известно, Президиум ЦК партии определился: депутатом Госдумы должен стать Павел Николаевич Грудинин.

Однако противники тут же развернули информационную кампанию, не менее грязную, чем та, которая была во время выборов Президента РФ. Атака направлена как на Павла Николаевича Грудинина, так и на руководство КПРФ: дескать, коммунисты на местах, в отличие от партийного центра, не поддерживают эту кандидатуру.

Опровержением этого тезиса служит действительная реакция местных отделений КПРФ на информацию о решении Президиума ЦК. Со всей страны пошли телеграммы и заявления в поддержку принятого решения.

Партийные активисты из городов и районов Кубани также не остались в стороне. Вот примеры отправленных в Москву телеграмм.

Из Белореченска:

Москва Государственная Дума Зюганову Геннадию Андреевичу

Коммунисты и беспартийные патриоты Белореченского района Кубани одобряют и поддерживают решение Президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата ГД Павлу Грудинину. Мы вместе за народную власть!

Первый секретарь Белореченского райкома КПРФ Николай Боровков.

Из станицы Брюховецкой:

Куда:103265 Москва, Охотный ряд, д. 1

Кому: Зюганову Геннадию Андреевичу, Фракция КПРФ

Уважаемый Геннадий Андреевич! Коммунисты и избиратели Брюховецкого района Краснодарского края горячо поддерживают решение Президиума ЦК КПРФ о передаче мандата депутата Госдумы Грудинину Павлу Николаевичу. Мы считаем, что он достоин быть не только депутатом Государственной Думы РФ, но и президентом России.Принято на общем собрании коммунистов 17 марта 2019года.

Первый секретарь комитета Брюховецкого районного отделения КПРФ Валентина Дахнова

Телеграммы с аналогичным содержанием были отправлены также из местных отделений КПРФ г. Краснодара, из Апшеронского, Ккалининского и других районов Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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