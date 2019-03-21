2019-03-21T15:09:55+03:00
Общество

Открывается регулярное авиасообщение между Краснодаром и Нижним Новгородом

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю
Максим ОСОКИН
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Фото: krr.aeroФото: krr.aero
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Аэропорт Краснодара открывает воздушное сообщение с Нижним Новгородом. Самолеты начнут летать между двумя городами со 2 апреля 2019 года.

- Рейс будет выполняться два раза в неделю. Улететь из столицы Кубани в Нижний Новгород и обратно можно будет по вторникам и субботам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе международного аэропорта Стригино.

До 14 мая рейсы из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 16:10, а с 18 мая в 21:30. Из столицы Кубани до 14 мая вылет запланирован на 13:10, с 18 мая и до конца - в 18:15 мск. Пассажиров будут перевозить на самолетах «Сухой Суперджет 100», рассчитанных на 103 посадочных места.

Как отметили в компании-перевозчике, минимальная стоимость билета в один конец составит 888 рублей. При этом, пассажир не сможет вернуть данный билет, а с собой имеет право взять лишь ручную кладь весом не более 10 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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