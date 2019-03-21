В Краснодаре благоустраивают въезды в город

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-21T15:43:04+03:00

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В Краснодаре продолжаются работы по приведению в порядок въездных маршрутов в город. В частности, на участке ул. Уральская от ул. Восточный обход до ул. им. 30-й Иркутской Дивизии приведут в порядок разделительную полосу и зеленые зоны вдоль тротуаров. Здесь посеют газоную траву, высадят деревья.

- В данный момент идут подготовительные работы. Проводится демонтаж рекламных щитов. Помимо этого, под снос пойдут несколько гаражей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что ул. Уральская является одним из основных маршрутов въезда в Краснодар. В минувшем году на пересечении Уральской и Симферопольской, на месте снесенных магазинов и складов, обустроили новый сквер «Крымский». Сейчас идет работа над проектом по продлению зеленой зоны в сторону ул. им. Тюляева.

ИСТОЧНИК KP.RU