2019-03-21T16:14:13+03:00
Общество

Кубанские продукты повезут в Китай

Поднебесная заинтересована в покупке продукции АПК Краснодарского края
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодаре обсудили сотрудничество между Кубанью и Китайской Народной Республикой в сфере АПК. В данный момент предприятия Краснодарского края уже поставляют в КНР молочные консервы и мороженое.

- Сейчас мы готовы расширяет список экспорта. Кубанские производители готовы поставлять в Китай мясо птицы, колбасные изделия, молочную продукцию, вина и виноматериалы, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Китайская делегация, в свою очередь, заявила о своей заинтересованности в закупках зерновых культур, а также муки. Также рассматривается вопрос о строительстве в Краснодарском крае завода по переработке зерновых.

По итогам встречи было решено провести расширенный диалог с участием кубанских производителей. На встрече вопросы условий экспорта товаров обсудят более детально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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