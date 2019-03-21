Кубанские продукты повезут в Китай

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-21T16:14:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре обсудили сотрудничество между Кубанью и Китайской Народной Республикой в сфере АПК. В данный момент предприятия Краснодарского края уже поставляют в КНР молочные консервы и мороженое.

- Сейчас мы готовы расширяет список экспорта. Кубанские производители готовы поставлять в Китай мясо птицы, колбасные изделия, молочную продукцию, вина и виноматериалы, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Китайская делегация, в свою очередь, заявила о своей заинтересованности в закупках зерновых культур, а также муки. Также рассматривается вопрос о строительстве в Краснодарском крае завода по переработке зерновых.

По итогам встречи было решено провести расширенный диалог с участием кубанских производителей. На встрече вопросы условий экспорта товаров обсудят более детально.

ИСТОЧНИК KP.RU