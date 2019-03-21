На Кубани выберут лучший сувенир

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-21T16:48:10+03:00

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Туристско-информационный центр Краснодара объявил о начале конкурса «Лучший подарок с Юга». Он позволит выявить подарки и сувениры местного производства, с которыми у гостей и жителей ассоциируется Кубань.

-Желающим принять участие в конкурсе необходимо предоставить свою сувенирную продукцию, а также документы, которые подтверждают ее качество и безопасность. Победители смогут не только эффективно реализовывать свою продукцию на местном рынке, но и маркировать ее знаком «Лучший подарок с Юга», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Профессиональное жюри выберет победителей в шести номинациях. Участвовать в конкурсе могут предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на Кубани. Заявки принимают до 20 апреля на электронный адрес tic-krd@mail.

ИСТОЧНИК KP.RU