Евгений Трефилов проходит реабилитацию в кубанском санатории

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-21T17:10:42+03:00

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Евгений Трефилов, который является главным тренером женской гандбольной сборной России и краснодарской «Кубани» в данный момент проходит реабилитацию в одном из санаториев Горячего Ключа. Он восстанавливается после перенесенной операции на сердце.

- Комплекс реабилитационных мероприятий рассчитан до конца марта. После его завершения будет созван врачебный консилиум, который разработает дальнейший план восстановления для Евгения Трефилова, - рассказал генеральный директор клуба «Кубань» Сергей Вальтер.

Напомним, 63-летний специалист почувствовал себя нехорошо еще перед домашней игрой «Кубани» в Кубке ЕГФ против французского «Безансона». Врачи обнаружили проблемы с сердцем и рекомендовали ему лечь в больницу, однако тренер отказался и провел весь матч на тренерском мостике.

После игры 3 февраля, в которой «Кубань» уступила 28:29, его самочувствие ухудшилось, и тренера доставили в кардиологическое отделение Краевой клинической больницы №1 Краснодара. 19 февраля Трефилова прооперировали, а 12 марта выписали из больницы.

Под руководством Евгения Трефилова сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала золото и серебро Олимпийских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU