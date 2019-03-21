На Кубани экипажи истребителей и штурмовиков продемонстрируют свое мастерство

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-21T17:38:48+03:00

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На Кубани стартовал второй отборочный этап конкурса профессионального мастерства летных экипажей ЮВО «Авиадартс-2019». С одного из аэродромов ВС, расположенного в Краснодарском крае, в воздух поднимаются экипажи истребителей и штурмовиков.

- В отборочном этапе конкурса принимают участие летные экипажи из Ростовской, Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев. Они пилотируют не только самолеты, но и ударные и военно-транспортные вертолеты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

В задачу пилотов входит преодоление маршрута длинной порядка 150 км, преодоление системы ПВО условного противника, а также выполнение пусков неуправляемых ракет, сброс авиабомб, стрельба из 30-мм авиационной пушки по наземным целям.

Конкурс продлиться в течении двух недель, участие в нем примут свыше 40 лучших летных экипажей ЮВО. По результатам конкурса определят летчиков, которые представят Россию на международных Армейских играх.

ИСТОЧНИК KP.RU