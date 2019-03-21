2019-03-21T17:38:48+03:00
Общество

На Кубани экипажи истребителей и штурмовиков продемонстрируют свое мастерство

В Краснодарском крае проходит отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Авиадартс-2019»
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-службы Южного военного округаФото: пресс-службы Южного военного округа
Изменить размер текста:

На Кубани стартовал второй отборочный этап конкурса профессионального мастерства летных экипажей ЮВО «Авиадартс-2019». С одного из аэродромов ВС, расположенного в Краснодарском крае, в воздух поднимаются экипажи истребителей и штурмовиков.

- В отборочном этапе конкурса принимают участие летные экипажи из Ростовской, Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев. Они пилотируют не только самолеты, но и ударные и военно-транспортные вертолеты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

В задачу пилотов входит преодоление маршрута длинной порядка 150 км, преодоление системы ПВО условного противника, а также выполнение пусков неуправляемых ракет, сброс авиабомб, стрельба из 30-мм авиационной пушки по наземным целям.

Конкурс продлиться в течении двух недель, участие в нем примут свыше 40 лучших летных экипажей ЮВО. По результатам конкурса определят летчиков, которые представят Россию на международных Армейских играх.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре сносят самострой на улице Северной
Скончался известный кубанский поисковик
В Краснодаре из-за возгорания крыши дома эвакуировали 20 человек
В Новороссийске с 5 апреля подорожает проезд
Евгений Трефилов проходит реабилитацию в кубанском санатории
На Кубани выберут лучший сувенир
Кубанские продукты повезут в Китай
В Краснодаре благоустраивают въезды в город
Открывается регулярное авиасообщение между Краснодаром и Нижним Новгородом
Коммунисты Кубани поддерживают передачу вакантного мандата депутата Госдумы
В Краснодаре произошла авария по вине таксиста
«Ростелеком» организовал видеоконференцию с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским
В станице Староминской при поддержке активистов КПРФ жильцы многоэтажки борются с частной компанией
В Краснодаре с крыши многоэтажного дома дети сбросили кирпич
Кубанские фигуристы стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Японии