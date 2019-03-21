2019-03-21T18:00:40+03:00
Общество

В Новороссийске с 5 апреля подорожает проезд

Цена поднимется до 25 рублей
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Проезд подорожает на 2 рубляПроезд подорожает на 2 рубляФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

Каждый год в России растет все, что касается цен на товары и услуги. Из-за роста НДС и стоимости топлива под раздачу попал и проезд. В некоторых крупных городах края стало дороже ездить на городских автобусах. Например, в Сочи и Армавире. Крайцентр пока не попал под инфляцию, зато в Новороссийске тоже решили повысить стоимость.

С 5 апреля увеличится цена за проезд на всех муниципальных маршрутах до 25 рублей (раньше – 23 рубля). Вечером после 21:00 часов проезд будет стоить 30 рублей.

- В Новороссийске конкурс на обслуживание общественного транспорта проведен по нерегулируемым тарифам, поэтому перевозчик сам определяет тариф на проезд, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в мэрии. - Но при этом тариф должен быть экономически обоснован, с РЭКом его не согласовывают.

По закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» перевозчики муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам могут сами устанавливать тарифы на перевозку пассажиров.

- Ни федеральный, ни краевой закон не содержат положений о кратности и количестве повышений стоимости проезда за какой-либо период, - добавили в мэрии города-героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре сносят самострой на улице Северной
Скончался известный кубанский поисковик
В Краснодаре из-за возгорания крыши дома эвакуировали 20 человек
На Кубани экипажи истребителей и штурмовиков продемонстрируют свое мастерство
Евгений Трефилов проходит реабилитацию в кубанском санатории
На Кубани выберут лучший сувенир
Кубанские продукты повезут в Китай
В Краснодаре благоустраивают въезды в город
Открывается регулярное авиасообщение между Краснодаром и Нижним Новгородом
Коммунисты Кубани поддерживают передачу вакантного мандата депутата Госдумы
В Краснодаре произошла авария по вине таксиста
«Ростелеком» организовал видеоконференцию с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским
В станице Староминской при поддержке активистов КПРФ жильцы многоэтажки борются с частной компанией
В Краснодаре с крыши многоэтажного дома дети сбросили кирпич
Кубанские фигуристы стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Японии