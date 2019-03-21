В Новороссийске с 5 апреля подорожает проезд

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-21T18:00:40+03:00

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Каждый год в России растет все, что касается цен на товары и услуги. Из-за роста НДС и стоимости топлива под раздачу попал и проезд. В некоторых крупных городах края стало дороже ездить на городских автобусах. Например, в Сочи и Армавире. Крайцентр пока не попал под инфляцию, зато в Новороссийске тоже решили повысить стоимость.

С 5 апреля увеличится цена за проезд на всех муниципальных маршрутах до 25 рублей (раньше – 23 рубля). Вечером после 21:00 часов проезд будет стоить 30 рублей.

- В Новороссийске конкурс на обслуживание общественного транспорта проведен по нерегулируемым тарифам, поэтому перевозчик сам определяет тариф на проезд, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в мэрии. - Но при этом тариф должен быть экономически обоснован, с РЭКом его не согласовывают.

По закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» перевозчики муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам могут сами устанавливать тарифы на перевозку пассажиров.

- Ни федеральный, ни краевой закон не содержат положений о кратности и количестве повышений стоимости проезда за какой-либо период, - добавили в мэрии города-героя.

ИСТОЧНИК KP.RU