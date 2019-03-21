Скончался известный кубанский поисковик

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-21T18:13:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани скончался один из самых активных участников поискового движения Александр Попов. Он ушел из жизни на 65 году.

Александр Попов является создателем самой крупной поисковой организации Кубани - «Краеведческий отряд «Поиск», которой он руководил с 1990 года. Участники отряда провели свыше 150 экспедиций, которые позволили обнаружить и перезахоронить с воинскими почестями останки более чем 1,5 тыс. солдат, погибших в боях на территории Кубани в годы ВОВ.

Помимо этого, благодаря деятельности поисковиков под руководством Александра Попова, была проведена большая исследовательская работа в архивах. Благодаря ей удалось установить и увековечить на плитах мемориалов имена тысяч воинов.

Также Александр Попов создал один из наиболее крупных музеев Боевой Славы на Кубани. Ежегодно этот музей посещают около 6 000 человек. Сдесь проводят уроки мужества и встречи с ветеранами.

Прощание с Александром Поповым пройдет в станице Васюринской 23 марта, в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU