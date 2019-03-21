2019-03-21T18:13:47+03:00
Общество

Скончался известный кубанский поисковик

Александр Попов ушел на 65 году жизни
Максим ОСОКИН
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Александр Попов. Фото: kubpoisk.ruАлександр Попов. Фото: kubpoisk.ru
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На Кубани скончался один из самых активных участников поискового движения Александр Попов. Он ушел из жизни на 65 году.

Александр Попов является создателем самой крупной поисковой организации Кубани - «Краеведческий отряд «Поиск», которой он руководил с 1990 года. Участники отряда провели свыше 150 экспедиций, которые позволили обнаружить и перезахоронить с воинскими почестями останки более чем 1,5 тыс. солдат, погибших в боях на территории Кубани в годы ВОВ.

Помимо этого, благодаря деятельности поисковиков под руководством Александра Попова, была проведена большая исследовательская работа в архивах. Благодаря ей удалось установить и увековечить на плитах мемориалов имена тысяч воинов.

Также Александр Попов создал один из наиболее крупных музеев Боевой Славы на Кубани. Ежегодно этот музей посещают около 6 000 человек. Сдесь проводят уроки мужества и встречи с ветеранами.

Прощание с Александром Поповым пройдет в станице Васюринской 23 марта, в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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