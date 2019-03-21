Скончался известный кубанский поисковик
На Кубани скончался один из самых активных участников поискового движения Александр Попов. Он ушел из жизни на 65 году.
Александр Попов является создателем самой крупной поисковой организации Кубани - «Краеведческий отряд «Поиск», которой он руководил с 1990 года. Участники отряда провели свыше 150 экспедиций, которые позволили обнаружить и перезахоронить с воинскими почестями останки более чем 1,5 тыс. солдат, погибших в боях на территории Кубани в годы ВОВ.
Помимо этого, благодаря деятельности поисковиков под руководством Александра Попова, была проведена большая исследовательская работа в архивах. Благодаря ей удалось установить и увековечить на плитах мемориалов имена тысяч воинов.
Также Александр Попов создал один из наиболее крупных музеев Боевой Славы на Кубани. Ежегодно этот музей посещают около 6 000 человек. Сдесь проводят уроки мужества и встречи с ветеранами.
Прощание с Александром Поповым пройдет в станице Васюринской 23 марта, в 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU