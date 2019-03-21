В Краснодаре сносят самострой на улице Северной

СЕГОДНЯ 18:59 2019-03-21T18:59:18+03:00

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В Краснодаре начался снос самовольно возведенного здания на улице Северная. Владелец земельного участка построил его, не имея разрешительных документов. Также в ходе строительства были допущены многочисленные нарушения действующих норм. Из-за близости самостроя, владельцы стоящих рядом жилых домов написали жалобу в контролирующие органы, которые провели проверку и передали дело в суд. В итоге было вынесено решение о сносе здания.

- Владелец земельного участка неоднократно получал требование суда о сносе самостроя, но пытался избежать этого, затягивая судебный процесс. Служба судебных приставов приняла решение о принудительном исполнении», — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Осуществлять снос здания с помощью тяжелой техники не представляется возможным, демонтаж будет проведен в ручную. На это уйдет порядка двух недель.

Отметим, с начала 2019 на Кубани снесли больше 150 самостроев, а всего в регионе насчитывается порядка 1,5 тыс. незаконно возведенных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU