2019-03-21T18:59:18+03:00
Общество

В Краснодаре сносят самострой на улице Северной

Владелец земельного участка возвел его без разрешительных документов
Максим ОСОКИН
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Судебные приставы добились сноса самостроя в КраснодареСудебные приставы добились сноса самостроя в КраснодареФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснодаре начался снос самовольно возведенного здания на улице Северная. Владелец земельного участка построил его, не имея разрешительных документов. Также в ходе строительства были допущены многочисленные нарушения действующих норм. Из-за близости самостроя, владельцы стоящих рядом жилых домов написали жалобу в контролирующие органы, которые провели проверку и передали дело в суд. В итоге было вынесено решение о сносе здания.

- Владелец земельного участка неоднократно получал требование суда о сносе самостроя, но пытался избежать этого, затягивая судебный процесс. Служба судебных приставов приняла решение о принудительном исполнении», — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Осуществлять снос здания с помощью тяжелой техники не представляется возможным, демонтаж будет проведен в ручную. На это уйдет порядка двух недель.

Отметим, с начала 2019 на Кубани снесли больше 150 самостроев, а всего в регионе насчитывается порядка 1,5 тыс. незаконно возведенных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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