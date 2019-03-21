2019-03-21T19:44:46+03:00
Общество

На Кубани открыли крупный центр реабилитации инвалидов

Он расположен в Отрадненском районе
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В станице Передовой Отрадненского района Кубани открыли новое учреждение краевой системы соцзащиты «Медуница». Это крупнейший центр реабилитации инвалидов в регионе.

- Данное событие стало знаковым для всей системы социальной защиты Краснодарского края. Для возведения центра Отрадненский район выбрали не случайно. Здесь уникальное сочетание природы и целебной воды, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В «Медунице» люди с ограниченными возможностями здоровья смогут пройти 29-дневный курс реабилитации. Инвалидам помогут вновь обрести навыки по самообслуживанию, использованию технических средств реабилитации, трудовым навыкам. Помимо этого, пациентам предоставят комплекс необходимых медицинских процедур и психологическую помощь.

В центре обустроены специальный учебный и жилой модули, компьютерный класс, мастерские, кабинеты психолога, сенсорная комната и тренажерный зал. Также имеются кабинеты для проведения различных процедур и самое современное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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