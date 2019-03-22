Евгений Пергун возглавил Динской район

СЕГОДНЯ 07:21 2019-03-22T07:54:33+03:00

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- На должность главы Динского района претендовали три кандидата. Но Борис Сторчун написал заявление и отказался далее участвовать в конкурсе. Поэтому борьбу продолжили Евгений Пергун и Роман Громов. По итогам тайного голосования Евгений Пергун набрал абсолютное большинство голосов и был избран главой муниципального образования, - сообщили в пресс-службе Динского района.

Он родился в 1982 году в Кореновске, окончил КубГТУ и КСЭИ. Работал на предприятии ЗАО «Райпищекомбинат», менеджером в ООО «Юг-Меридиан» и юрисконсультом в ООО «Престиж» в станице Динской.

С 2005 по 2011 год был депутатом городского совета Кореновска, а в 2012 году стал мэром города.

Пергун является одним из победителей конкурса «Лидеры Кубани».

Напомним, новым сотрудником администрации Краснодара стал Владислав Амерханов. Он будет работать в МКУ «Управление земельных отношений».

ИСТОЧНИК KP.RU