В Краснодаре пройдет экомарафон «Сдай макулатуру - спаси дерево»

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-22T07:46:03+03:00

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- Краснодар присоединится к Всероссийскому экомарафону «Сдай макулатуру - спаси дерево». Акция проходит с 15 марта по 25 мая в виде соревнований между районами и городами края. В Краснодаре она состоится 16 мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Цель экомарафона - привлечь внимание жителей к ресурсосбережению, развитию вторичной переработки отходов. Каждый может внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах, - рассказал руководитель федерального экологического проекта Сдай-Бумагу.рф Сергей Скоробогатов.

Чтобы поучаствовать в акции нужно собрать ненужную макулатуру - более 300 килограммов и оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф. «Сохранить дерево» могут представители учебных заведений, общественных организаций, предприятий, компаний, жители города.

В переработку можно сдавать книги, не имеющие литературной ценности, глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради. Собранную продукцию вывезет компания-переработчик.

Когда акция закончится, составят зеленый рейтинг региона. Все участники получат благодарности, а самые результативные – денежные премии и ценные призы.

Информацию по участию в экомарафоне можно получить по телефону: 8 -938- 511-90-12.

Напомним, Краснодарцы присоединились к челленджу #trashtag по уборке мусора. Одними из первых были жители Карасунского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU