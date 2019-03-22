На Кубани незаконную рекламу демонтировали с 3114 объектов

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-22T08:12:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани прошло заседание, темой которого стало размещение рекламно-информационных материалов на фасадах зданий потребительской сферы. Совещание провел Василий Швец.

- Задачу по очистке фасадов от рекламы поставили еще полгода назад. Однако в некоторых муниципалитетах работа в этом направлении ведется недостаточно активно. До 1 мая и к началу курортного сезона планируют привести районы Кубани в порядок, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Хорошие результаты у Анапы, Белореченского и Темрюкского районов. Отстают - Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Новопокровский, Староминский, Туапсинский районы.

Сейчас незаконную рекламы демонтировали с 3114 объектов региона, это 57 процентов от запланированного. В некоторых муниципальных образованиях он не достигает и 20 процентов.

Напомним, в Краснодаре сносят самострой на улице Северной. Владелец земельного участка возвел его без разрешительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU