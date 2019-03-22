На Кубани незаконную рекламу демонтировали с 3114 объектов
На Кубани прошло заседание, темой которого стало размещение рекламно-информационных материалов на фасадах зданий потребительской сферы. Совещание провел Василий Швец.
- Задачу по очистке фасадов от рекламы поставили еще полгода назад. Однако в некоторых муниципалитетах работа в этом направлении ведется недостаточно активно. До 1 мая и к началу курортного сезона планируют привести районы Кубани в порядок, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Хорошие результаты у Анапы, Белореченского и Темрюкского районов. Отстают - Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Новопокровский, Староминский, Туапсинский районы.
Сейчас незаконную рекламы демонтировали с 3114 объектов региона, это 57 процентов от запланированного. В некоторых муниципальных образованиях он не достигает и 20 процентов.
Напомним, в Краснодаре сносят самострой на улице Северной. Владелец земельного участка возвел его без разрешительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU