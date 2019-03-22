2019-03-22T08:24:59+03:00
Общество

В Краснодаре откроется выставочный проект «В. Коробейников. Живопись. Графика»

Представят более 30 работ, большинство из которых нигде не выставлялись
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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Сегодня, 22 марта, в музее-заповеднике имени Фелицына откроется персональная выставка народного художника России Виталия Коробейникова.

- В экспозиции будет более 30 работ, большинство из которых нигде не выставлялись. Это произведения разных лет, а также созданные совсем недавно - в 2018 - 2019 годах. На выставке можно будет увидеть и картины-впечатления. Так художник называет свои этюды, написанные во время путешествия в Китай, - сообщили в министерстве культуры края.

Пейзажи и натюрморт составляют основу творчества мастера. Многие из его полотен хранятся в российских и зарубежных музеях. В 1996 году Виталий Коробейников получил звание заслуженного художника России.

Напомним, на Кубани выберут лучший сувенир. В Краснодарском крае стартовал конкурс «Лучший подарок с Юга». Участвовать в конкурсе могут предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на Кубани. Заявки принимают до 20 апреля на электронный адрес tic-krd@mail.

ИСТОЧНИК KP.RU

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