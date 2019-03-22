В Сочинском национальном парке высадили 1000 краснокнижных растений

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-22T08:58:00+03:00

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- В городе-курорте сотрудники нацпарка совместно со студентами профессионального техникума высадили в открытый грунт 1000 экземпляров краснокнижного растения - ложнодрока монпелийского, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Трехлетние саженцы появились в питомнике по выращиванию аборигенных, редких и исчезающих видов древесно-кустарниковых растений Западного Кавказа. Эта посадка лишь точечная поддержкой вида.

- В природе осталось несколько десятков этого растения. Мы надеемся, что высадка саженцев станет серьезной поддержкой, которая позволит сохранить это растение на территории России и поддержать его существование, - рассказал заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

- За саженцами будут следить сотрудники Сочинского национального парка. В случае необходимости они очистят их от сорняков и польют, - рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU