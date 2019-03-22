В Краснодарском музее откроется выставка «Кубань театральная»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-22T09:09:25+03:00

Увидеть экспозицию жители города смогут уже сегодня, 22 марта

Изменить размер текста: A A

В музее-заповеднике имени Фелицына откроется выставка «Кубань театральная». Воссоздадут сцену и камерный зал на 50 мест, бутафорский цех и кабинет главного режиссера. На выставке можно увидеть многочисленный театральный реквизит.

Этот масштабный проект позволит проследить историю развития театрального дела на Кубани и разобраться в его новейших тенденциях. Экспозиция откроется сегодня, 22 марта, в 12:00.

- В период работы выставки «Кубань театральная. XX-XXI вв.» пройдет целый ряд тематических мероприятий: Международный день театра, вечер памяти режиссера Аскарбия Курашинова, встречи с выдающимися театральными деятелями Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Кубани.

Выставка будет работать до 12 мая.

Напомним, в Краснодаре откроется выставочный проект «В. Коробейников. Живопись. Графика». Представят более 30 работ, большинство из которых нигде не выставлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU