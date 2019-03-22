2019-03-22T09:24:47+03:00
Происшествия

В Мостовском районе местный житель канцелярскими ножницами убил брата

Сейчас обвиняемый находится под стражей
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В Мостовском районе местный житель канцелярскими ножницами убил братаВ Мостовском районе местный житель канцелярскими ножницами убил братаФото: Олег ЗОЛОТО
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30-летний мужчина вместе со своим 35-летним братом проживали в поселке Мостовском в одном из домов по улице Производственной.

По версии следствия, вечером 15 марта родственники выпивали горячительные напитки вместе с тремя знакомыми. В какой-то момент между братьями возник конфликт из-за того, что один из них не работает и ведет аморальный образ жизни.

В ходе ссоры фигурант взял канцелярские ножницы и ударил ими в шею родственника. Собутыльники, которые находились в доме, вызвали правоохранителей и скорую помощь. Медики констатировали смерть потерпевшего. Он умер из-за массивной кровопотери.

30-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 35-летнего брата (ч.1 ст.105 УК РФ). Сейчас он находится под стражей.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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