2019-03-22T09:47:15+03:00
Происшествия

На Кубани 53-летняя женщина обманом завладела деньгами знакомых

Она заняла у них свыше трех миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани 53-летняя женщина обманом завладела деньгами знакомыхНа Кубани 53-летняя женщина обманом завладела деньгами знакомыхФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В дежурную часть обратился житель поселка Мостовского. Он рассказал правоохранителям о том, что стал жертвой мошенницы.

Он занял своей знакомой 1 миллион 800 тысяч рублей. По условиям договора женщина должна была ежемесячно выплачивать ему проценты, но вскоре она перестала отдавать долг.

- Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой. Выяснилось, что от действий злоумышленницы пострадали еще 9 жителей района. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов 400 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обвиняемую доставили в отдел полиции, где она пояснила правоохранителям, что тратила деньги на погашение процентов по предыдущим займам, а также на личные нужды.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Она обвиняется в мошенничестве. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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