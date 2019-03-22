На Кубани 53-летняя женщина обманом завладела деньгами знакомых
В дежурную часть обратился житель поселка Мостовского. Он рассказал правоохранителям о том, что стал жертвой мошенницы.
Он занял своей знакомой 1 миллион 800 тысяч рублей. По условиям договора женщина должна была ежемесячно выплачивать ему проценты, но вскоре она перестала отдавать долг.
- Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой. Выяснилось, что от действий злоумышленницы пострадали еще 9 жителей района. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов 400 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обвиняемую доставили в отдел полиции, где она пояснила правоохранителям, что тратила деньги на погашение процентов по предыдущим займам, а также на личные нужды.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Она обвиняется в мошенничестве. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU