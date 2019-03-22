2019-03-22T10:27:26+03:00
Происшествия

Бывшему председателю Щербиновского районного суда предъявили обвинение во взяточничестве и мошенничестве

Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии
Александра ПОДУШКО
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Бывшему председателю Щербиновского районного суда в отставке предъявили обвинениеБывшему председателю Щербиновского районного суда в отставке предъявили обвинениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Бывшему председателю Щербиновского районного суда Краснодарского края предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ) и получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По данным следствия, в 2016 году судья вел уголовный процесс в отношении местного жителя, который обвинялся в изготовлении и хранении наркотиков в крупном размере. Оперативное сопровождение оказывали сотрудники регионального управления ФСКН (федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков ) и управления МВД на транспорте. Действия правоохранителей обжаловал подсудимый, сообщая о фальсификации доказательств. Узнав об этом, судья сообщил оперативникам, что может за вознаграждение гарантировать обвинительный приговор местному жителю.

- В октябре 2016 года после вынесения обвинительного приговора он получил 230 тысяч рублей, в январе 2017 года - еще 300 тысяч рублей. После чего его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сейчас расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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