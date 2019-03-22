2019-03-22T10:45:56+03:00
Происшествия

На Кубани замглавы Ленинградского района работал по поддельному диплому

Это установили в ходе проведения прокурорской проверки
Александра ПОДУШКО
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На Кубани замглавы Ленинградского района работал по поддельному дипломуНа Кубани замглавы Ленинградского района работал по поддельному дипломуФото: архив "КП"
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В Ленинградском районе мужчина трудился на должности заместителя главы муниципального образования по поддельному диплому. Это далось установить в ходе прокурорской проверки.

- Гражданин, когда устраивался на работу, предоставил диплом инженера по землеустройству из Новочеркасской государственной мелиоративной академии. Согласно сведениям, полученным из учебного заведения, мужчина в академии никогда не обучался, документ о получении высшего образования ему не выдавали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки прокурор внес представление с требованием расторгнуть с чиновником трудовой договор. Муниципального служащего уволили. Также заведующей сектором кадровой службы администрации объявили выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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