2019-03-22T11:22:11+03:00
Происшествия

В Красноармейском районе «интернет-маг» украл у местной жительницы 145 тысяч рублей

Злоумышленник общался сразу от имени трех людей: самого себя, мага, а также гадалки, для чего изменял голос
Александра ПОДУШКО
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В Красноармейском районе «интернет-маг» украл у местной жительницы 145 тысяч рублейВ Красноармейском районе «интернет-маг» украл у местной жительницы 145 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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- В полицию Красноармейского района обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Двое мужчин и женщина под предлогом оказания магических услуг по привороту через Интернет в течение полугода завладели ее деньгами и золотыми изделиями. Общий ущерб составил более 145 тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что она познакомилась с мужчиной в Интернете. Женщина поделилась с ним историей о своей трудной жизненной ситуации, связанной с разводом. Злоумышленник рассказал ей о своем знакомом, который обладает магическими способностями и может ей помочь.

Она связалась с ним по телефону. «Интернет-маг» заверил ее, что вернет супруга в семью с помощью магических ритуалов. За них нужно перевести на его банковский счет 4 тысячи рублей. Через некоторое время злоумышленник привлек еще более опытную «колдунью». Женщина представилась потомственной ведьмой. За свои услуги она запросила у потерпевшей 2 тысячи рублей.

Позже злоумышленник попросил для специального ритуала золотые изделия заказчицы. Потерпевшая передала ему свои ювелирные украшения, общей стоимостью более 110 тысяч рублей. Вскоре он снова вышел на связь. Ему для финального ритуала требовалось 14 800 рублей. На эти деньги он собирался купить оленьи рога. И в это раз женщина выполнила требования злоумышленника.

Вскоре он сообщил потерпевшей, что вез ей золотые изделия и порошок из оленьих рогов, однако его остановили сотрудники полиции. Они якобы собираются изъять «магическое» вещество и отправить его на экспертизу. Чтобы уладить с ними вопрос, он снова попросил деньги. А после перестал выходить на связь с женщиной.

Правоохранители задержали 32-летнего жителя республики Адыгея в Новороссийске. Он пояснил, что общался с потерпевшей от имени трех людей: себя, мага, а также гадалки, для чего изменял голос.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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