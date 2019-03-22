2019-03-22T11:40:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре в «Ашане» на улице Шоссе Нефтяников произошел пожар

Огонь потушили до приезда специалистов [видео]
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре в «Ашане» на улице Шоссе Нефтяников произошел пожарВ Краснодаре в «Ашане» на улице Шоссе Нефтяников произошел пожарФото: Алексей БУЛАТОВ
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В краевой столице утром 22 марта в гипермаркете «Ашан» на улице Шоссе Нефтяников произошел пожар.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 9:48. В 9:54 сотрудники уже прибыли на место происшествия и установили, что площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Огонь потушили до приезда пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, из здания эвакуировали 40 человек. Погибших и пострадавших нет. Подразделения МЧС России среагировали на пожар по повышенному рангу.

Напомним, в Краснодаре 21 марта в 16:12 произошел пожар. Из-за возгорания крыши дома эвакуировали 20 человек. Пожар на площади 3 квадратных метра был полностью ликвидирован уже через 15 минут. О погибших или пострадавших не сообщается.

Пожар в краснодарском Ашане.Видео: twitter.com/typodar

ИСТОЧНИК KP.RU

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