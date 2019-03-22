СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-22T11:40:41+03:00

В Краснодаре в «Ашане» на улице Шоссе Нефтяников произошел пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В краевой столице утром 22 марта в гипермаркете «Ашан» на улице Шоссе Нефтяников произошел пожар.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 9:48. В 9:54 сотрудники уже прибыли на место происшествия и установили, что площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Огонь потушили до приезда пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, из здания эвакуировали 40 человек. Погибших и пострадавших нет. Подразделения МЧС России среагировали на пожар по повышенному рангу.

Напомним, в Краснодаре 21 марта в 16:12 произошел пожар. Из-за возгорания крыши дома эвакуировали 20 человек. Пожар на площади 3 квадратных метра был полностью ликвидирован уже через 15 минут. О погибших или пострадавших не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/698670" frameborder="0"></iframe> Пожар в краснодарском Ашане.Видео: twitter.com/typodar

ИСТОЧНИК KP.RU