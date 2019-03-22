2019-03-22T12:01:24+03:00
Общество

В Анапе на Бугазской косе начали снос 57 незаконных объектов

«Пляжные самострои» демонтируются по решению Межведомственной комиссии
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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В станице Благовещенской на Бугазской косе начались работы по демонтажу незаконных объектов. Специалисты управления муниципального контроля выявили здесь 57 самостроев. По каждому факту были подготовлены документы и направлены на рассмотрение в Межведомственную комиссию. По ее решению они демонтируются. Сейчас уже убрали порядка 10 объектов.

- Например, под снос пошла так называемая «кайт-школа». Договоры на право размещения элементов благоустройства на пляжных территориях давно истекли. Но собственники не собирались разбирать конструкции, размещенные на арендованных участках и территории общего пользования без разрешительной документации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, что Бугазская коса находится на территории ландшафтного заказника «Благовещенская коса», созданного в 1995 году, а также относится к особо охраняемым природным территориям.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре сносят самострой на улице Северной. Владелец земельного участка возвел его без разрешительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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