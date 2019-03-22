За два месяца 2019 года поступления в бюджет Кубани выросли на 11 процентов

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-22T12:22:24+03:00

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- За январь-февраль 2019 года поступление доходов консолидированного бюджета региона превышает прошлогодние результаты за тот же период более чем на 3 миллиарда рублей. Если эти темпы удастся сохранить, то край сможет преодолеть исторический рубеж в 300 миллиардов рублей собственных доходов, - сообщил вице-губернатор Игорь Галась.

- За начало года в регионе зафиксированы позитивные темпы развития в промышленности - 104,1 процента, в сельхозпроизводстве - 101 процент, в объеме услуг транспортировки и хранения -113,3 процентов, в обороте розничной торговли - 100,9 процентов, общественного питания - 101,4 процент, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани средняя заработная плата в январе текущего года составила 32,7 тысяч рублей. По сравнению с январем прошлого года, она выросла на 6,9%. В то же время реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с декабрем прошлого года, уменьшилась на 20,7%. О данных изменениях сообщает пресс-служба Краснодарстата.

ИСТОЧНИК KP.RU