На Кубани грабитель в маске и с пистолетом напал на продавщицу

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-22T12:49:00+03:00

На Кубани грабитель в маске и с пистолетом напала на продавщицу Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В дежурную часть Калининского района обратилась продавец-кассир одного из местных магазинов. Женщина пояснила, что в торговый зал вошел мужчина в маске и, угрожая предметом похожим на пистолет, потребовал выдать ему деньги из кассы. Женщина оказала ему сопротивление, после чего он скрылся.

- Сотрудники полиции составили со слов продавщицы ориентировку на розыск подозреваемого. Ее передали всем дежурным нарядам. 43-летнего жителя станицы Старовеличковской задержали по месту его проживания. Выяснилось, что задержанный причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Калининского и Славянского районов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также у него нашли и изъяли пневматический пистолет.

В отношении 43-летнего жителя Калининского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU