Жителя Сочи признали виновным в сексуальном насилии над пасынком

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-22T12:58:58+03:00

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В Сочи прошло судебное заседание, на котором по существу рассмотрели дело по факту сексуального изнасилования восьмилетнего мальчика.

По данным следствия, 31-летний местный житель с семьей снимал жилье в селе Воронцовка. В 2016 году злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды совершил в отношении своего 8-летнего пасынка действия сексуального характера. Помимо этого, мужчина угрожал ребёнку применением в отношении него физической силы, если тот расскажет кому-нибудь о произошедшем. Лишь спустя время обо всем узнали сотрудники правоохранительных органов.

- Суд приговорил злоумышленника к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU