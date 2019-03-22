2019-03-22T13:21:03+03:00
Общество

В Анапе проходит выставка промышленной продукции кубанских предприятий

Ее посетили свыше 500 человек
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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В мероприятии приняли участие более 70-ти компаний. Среди присутствующих были руководители предприятий торговли, санаторно-курортного комплекса и общественного питания из Анапы, Темрюкского, Славянского, Красноармейского и Крымского районов.

На выставке презентовали комплексные системы альтернативного электроснабжения, очистные сооружения, бытовую химию, матрасы и товары для сна, а также спецодежду и униформу.

По словам руководителя департамента промышленной политики Кубани Ивана Куликова, данные мероприятия - это отличная возможность для производителей. На них они могут наладить контакты с организациями торговли и санаторно-курортного комплекса, а также завоевать новые рынки сбыта своего товара перед началом курортного сезона.

Напомним, выставки-презентации организуются на территории края по поручению Вениамина Кондратьева. Руководителями мероприятий являются представители министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, департамента промышленной политики региона. В текущем году планирую провести шесть таких мероприятий. Ближайшие из них пройдут в Ейском и Туапсинском районах, сообщает пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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