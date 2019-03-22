На Кубани стартует тур по «Золотому кольцу Боспорского царства»

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-22T13:42:38+03:00

Кондратьев рассказал о том, что увидят его участники

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Первый тур проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» стартует 24 марта.

- На протяжении недели туристы будут посещать памятники античной истории нашего региона, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области, – сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что участниками мероприятия станут почти 30 путешественников, а также представители турагентств и туроператоров, которые имеют желание разработать собственные предложения по проекту.

– На территории края туристы посетят места, на которых во времена Боспорского царства существовали античные города. Например, в Геленджике путешественники увидят выставки Греческого культурного центра, а в Анапе – археологический заповедник «Горгиппия", – сообщил губернатор.

В настоящее время уже три местных туроператора занялись реализацией путевок по «Золотому кольцу Боспорского царства». По предварительным данным, длиться туры будут от двух дней до недели.

– Мы уверены, что приезжим понравится программа, что проект станет популярным, – отметил Кондратьев.

Напомним, «Золотое кольцо Боспорского царства» - это проект, созданный по инициативе властей Краснодарского края. Соглашение о его реализации заключили на инвестфоруме, который прошел в текущем году в Сочи, сообщила пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU