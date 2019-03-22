«Комсомольская правда» стала самым популярным новостным ресурсом Кубани

СЕГОДНЯ 13:46 2019-03-22T14:21:08+03:00

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Сайт «Комсомольской правды» занял первое место среди новостных Интернет-ресурсов в Краснодарском крае. Причем лидирующую позицию портал удерживает второй месяц подряд, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Радар». Его запустили в 2018 году для мониторинга ситуации с посещаемостью новостных порталов.

Стоит отметить, что первое место в рейтинге популярности заняли «Яндекс. Новости». Однако, поскольку этот ресурс является лишь агрегатором, а не полноценным зарегистрированным СМИ, то первое место по тематике «Новости и СМИ» в Краснодарском крае занял сайт kuban.kp.ru.

- Основная аудитория нашего сайта - люди состоявшиеся и неравнодушные, им не безразлично все происходящее в Краснодарском крае, Адыгеи, в целом в стране. Как правило, это люди со стабильным доходом. Они могут позволить себе путешествовать, приобретать жилье и автомобили, а также пользоваться услугами частных клиник, - говорит директор Краснодарского филиала "Комсомольской правды" Евгения Авдеева.

ИСТОЧНИК KP.RU