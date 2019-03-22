В Кущевском районе задержали сутенера

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-22T14:05:45+03:00

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В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 33-летний житель Кущевского района является организатором занятий проституцией.

По данному факту правоохранители провели проверку, во время которой информация подтвердилась.

- Мужчина организовывал занятия проституцией на одной из местных автостоянок с ноября прошлого года. Злоумышленника и ещё трёх женщин в возрасте 31 года и 34, 39 лет задержали и доставили в участок, - об этом «Комсомольской правде» -Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении сутенера полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении женщин представители правоохранительных органов составили административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU