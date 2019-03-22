2019-03-22T14:32:40+03:00
Общество

Жители Западного округа Краснодара встретились с Евгением Первышовым

Они задали мэру интересующие их вопросы
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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На мероприятии разговор шел об освещении «Тропы здоровья» на улице Береговой, организации ярмарки по продаже кубанской продукции, развитии и модернизации сетей инженерных коммуникаций.

- Раньше район считали окраиной. Сейчас он требует благоустройства. В текущем году начнется очистка сетей ливневой канализации, с ресурсоснабжающими фирмами уже ведется работа по модернизации сетей электро- водо- и теплоснабжения, - отметил Первышов.

Помимо этого, мэр Краснодара сообщил о строительстве круглогодичного аквапарка недалеко от Дворца спорта «Олимп». По его словам, уже найден инвестор, который займется воплощением проекта в жизнь. Соглашение заключили на инвестиционном форуме, который прошел в текущем году в Сочи. Строительство планируют начать в 2020 году.

Также на встрече говорили об освещение «Тропы здоровья». В настоящее время проект проходит обязательную государственную экспертизу. По предварительным данным, освещение смонтируют уже во втором полугодии текущего года.

Также обсудили демонтаж рынка «Рино» на улице Захарова. Местные жители сообщили, что сейчас нет удобного места для приобретения овощей и фруктов.

Глава города объяснил, что торговую точку снесли из-за того, что она располагалась на инженерных коммуникациях. В настоящее время это место частично используют для организации в будущем сезонной торговли, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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