2019-03-22T14:52:14+03:00
Происшествия

В Краснодаре из многоэтажного дома выпал мужчина

От полученных травм он скончался
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре из многоэтажного дома выпал мужчинаВ Краснодаре из многоэтажного дома выпал мужчинаФото: Олег ЗОЛОТО
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22 марта около одиннадцати часов утра в Краснодаре на улице Красной, 43 из многоэтажного дома выпал мужчина.

Тело 23-летнего мужчины обнаружили местные жители и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Также на место прибыла карета скорой помощи. Сотрудники медучреждения осмотрели тело и обнаружили на нем травмы, характерные для падения с высоты.

- В настоящее время по данному факту представители правоохранительных органов проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре с крыши многоэтажного дома дети сбросили кирпич. К счастью, никто из прохожих не пострадал. В настоящее время правоохранители проводят по данному факту проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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