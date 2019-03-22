На Кубани смертность от туберкулеза снизилась в два раза

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-22T15:22:24+03:00

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В прошлом году больных туберкулезом оказалось 29,1 на 100 тысяч населения. Этот показатель на 30% меньше, чем пять лет назад, и в 1,5 раза ниже, чем в среднем по стране.

Также в прошлом году в Краснодарском крае уменьшилось количество смертей от данного заболевания. Показатель составил 3,2 на 100 тысяч местных жителей. Это на 45% меньше, чем в пять лет назад.

В настоящее время на Кубани имеется рентгенологическое оборудования, а также бактериологические лаборатории. С помощью специальных механизмов врачи могут в режиме реального времени определить устойчивость возбудителя туберкулеза к лекарственному препарату и за короткое время приступить к лечению.

В течение пяти лет обследования проводят при помощи диагностического препарата Диаскинтест. Он позволяет выявить болезнь на ранних стадиях. Благодаря ему количество заболеваемости туберкулезом у детей уменьшилось на 20%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU