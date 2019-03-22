«Ростелеком» в Майкопе выступил партнером праздника, посвященного встрече Нового года по адыгским традициям.

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-22T15:38:46+03:00

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Компания организовалa на мероприятии собственную тематическую площадку, где желающие участвовали в игре «Интерактивные опции», чтобы освоить функции «Интерактивного ТВ» и научиться управлять просмотром видеоконтента. Игра получилась интересной и полезной: далеко не все абоненты, у которых дома подключено телевидение от «Ростелекома», знали обо всех его возможностях. Участники учились заказывать фильмы в видеотеке, откладывать просмотр передач на более удобное время, находить пропущенные программы, узнавать актуальные курсы валют и прогноз погоды. На площадке «Ростелекома» у всех желающих была возможность протестировать услугу «Видеонаблюдение». Этот сервис позволяет контролировать безопасность дома из любой точки мира, где есть интернет, получать мгновенные push-уведомления, а видеозаписи хранить в защищенном облаке. На празднике «Ростелеком» также организовал тематическую фотозону, выдержанную в стилистике мероприятия, где любой желающий с помощью аквагрима мог нанести символику компании и адыгейского флага. Победители конкурсов и викторин, организованных компанией, получили ценные призы и подарки.

Узнать и обсудить новости «Ростелекома» вы также можете на официальных страницах Компании в Twitter, Facebook, ВКонтакте или на сайте Компании https://www.rostelecom.ru/press/

ИСТОЧНИК KP.RU