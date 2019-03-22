2019-03-22T15:47:45+03:00
Общество

В прошлом году выручка «Новороссийского комбината хлебопродуктов» увеличилась в 2,5 раза

Ее сумма составила 19,59 миллиардов рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Ooo-avg-2.examplesite.ruФото: Ooo-avg-2.examplesite.ru
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В прошлом году выручка «Новороссийского комбината хлебопродуктов» увеличилась в 2,5 раза. Согласно данным финансового отчета фирмы, в 2017 году ее сумма составила 7,89 миллиардов рублей, а 2018 - 19,59 миллиардов рублей. Также выросла и чистая прибыль предприятия. В прошлом году ее сумма составила 3,33 миллиарда рублей. Это на 39% больше, чем в 2017 (2,39 миллиарда рублей).

Предприятие увеличило выручку с помощью перепродажи, перевалки зерна и готовой продукции, а также оказания транспортных услуг. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Напомним, что ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» является одним из самых крупных зерновых терминалов на южной части страны. Его перевалочная мощность составляет 3,5 миллиона тонн в год. В результате урегулирования долга одним из совладельцев фирмы стал банк ВТБ, ему перешли акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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