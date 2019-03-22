В Краснодаре пройдет конкурс «Мой прадед»

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-22T16:11:56+03:00

В нем смогут принять участие школьники в возрасте от 11 до 18 лет

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Организацией мероприятия займутся представители общественного движения «Бессмертный полк России».

— Очень не хочется, чтобы существовал разрыв между уходящими от нас фронтовиками и теми, кто только начинает свой жизненный путь, для кого Великая Отечественная — это что-то из далёкого прошлого. Поэтому и возникла необходимость в таком проекте, — сообщил руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.

Мероприятие проведут в рамках проекта «Правнуки победителей» при поддержке Министерства просвещения РФ, ООД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры Победы».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, школьникам необходимо написать исследовательскую работу или сочинение о родственниках, которые прошли Великую Отечественную войну. Помимо этого, им нужно до 10 апреля заполнить карточку бойца на сайте конкурса и написать сочинение-рассуждение на одну из тем, предложенных в личном кабинете. Подробную информацию можно найти на сайте.

Победителям регионального этапа конкурса вручат памятные призы, а авторы десяти лучших работ примут участие в Бессмертном полке 9 Мая в Москве в первой колонне вместе с руководством страны. Помимо этого, один из десяти школьников получит путевку во Всероссийский детский центр «Орленок».

ИСТОЧНИК KP.RU