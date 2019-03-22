2019-03-22T16:25:30+03:00
Происшествия

Житель Белореченского района угнал автомобиль, чтобы доехать до магазина и купить спиртное

За этого его могут посадить на пять лет
Татьяна СМИРНОВА
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Житель Белореченского района угнал автомобиль, чтобы доехать до магазина и купить спиртноеЖитель Белореченского района угнал автомобиль, чтобы доехать до магазина и купить спиртноеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В дежурную часть полиции обратился житель Белореченского района. Он сообщил о том, что оставил свой автомобиль ВАЗ 21093 возле дома, а спустя какое-то время не обнаружили его на месте.

- Сотрудники полиции составили ориентировку на развес угнанной машины. В результате представители Госавтоинспекции остановили транспортное средство на одной из дорог Белореченского района. За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился 50-летний местный житель, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там он признался в совершении преступления. Злоумышленник пояснил, что хотел съездить в магазин, купить спиртное и вернуть транспорт на место.

По данному факту в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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