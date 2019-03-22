В городах Кубани планируют внедрить систему безналичной оплаты проезда

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-22T16:50:49+03:00

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Автоматизированную систему оплаты проезда разработали представители «Российской космической системы». В настоящее время программа «Цифровой проездной» действует в Волгограде и Крыме. Система позволяет расплачиваться цифровым платежным средством, а также вести учет денежного оборота, в том числе и наличных средств. Таким образом, сбор выручки транспортного предприятия растет. В настоящее время перевозчики недополучают до 50% средств.

– Данную систему проезда на территории Кубани нужно ввести за короткий срок. Благодаря безналичному денежному потоку финансовая деятельность предприятия будет прозрачной. Нужно прививать пассажирам безопасную и удобную культуру оплаты безналичным способом, - сообщил Андрей Алексеенко.

Заместитель главы региона поручил муниципалитетам разработать планы-графики по введению системы безналичного проезда, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU