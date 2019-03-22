В Технополисе "ЭРА" проводят отбор операторов научных рот

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-22T17:27:41+03:00

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По данным пресс-службы учреждения, правила отбора в текущем году усложнили. Это обусловлено тем, что повысился спрос на вакансии. В настоящее время на замещение 30 должностей претендуют более 370 молодых ученых.

Стать служащими в Военном инновационном технополисе могут те молодые люди, которые достигли призывного возраста, прошли процедуры конкурсного отбора, а также имеют средний балл по профильным предметам не ниже 4.5.

Чтобы пройти срочную военную службу в "Эре", необходимо выбрать одно из восьми направлений: робототехника, АСУ и ИТ-системы, информационная безопасность, технологии энергообеспечения, аппараты и машины жизнеобеспечения, техническое зрение и распознавание образов, информатика и вычислительная техника, биотехнические системы и технологии, нанотехнологии и наноматериалы.

Конкурс продлится до 1 апреля текущего года. Желающим необходимо оформить заявку на сайте era-tehnopolis.ru в разделе «Научные роты».

Напомним, что оператор научных рот может стать сотрудником Технополиса и получить статус гражданского персонала ВС РФ с обеспечением жильем и высокой заработной платой, сотрудником предприятия ОПК, ведущего разработки на территории Технополиса и за его пределами и построить профессиональную карьеру, продолжить службу в Вооруженных силах РФ с присвоением первого офицерского звания «лейтенант».

ИСТОЧНИК KP.RU