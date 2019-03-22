«Орленок» - центр молодежной журналистики

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-22T17:27:47+03:00

Изменить размер текста: A A

25 марта во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартует фестиваль «Медиа-волна». Его участники – 160 увлечённых медиа мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 17 лет.

Проект реализуется в направлениях: тележурналистика, интернет-журналистика, печатные СМИ, фотография, SMM.

В рамках фестиваля ребята изучат специфику различных направлений средств массовой информации, посетят курсы по технике речи, съёмке телерепортажей, формированию газетных материалов, искусству интервьюирования, фотографирования, и др. Ребята старшего возраста (15-17 лет) освоят специальную программу, в которой создадут креативные медиа-продукты в форматах: ТВ, радио, журнала (глянец), Instagram.

«Творческая площадка «Медиа - Волны» - это профессиональное информационное пространство, где представители молодёжных редакций и студий говорят с ведущими экспертами медиасферы о важных вопросах становления отечественной журналистики, обсуждают проблемы и задачи детских и юношеских средств массовой информации, формируя новую медиа культуру российских регионов», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Ведущими спикерами «Медиа-Волны» станут: главный редактор проекта «Туту.Сюжеты» Тимур Юсупов, профессиональный трэвэл-фотограф Александр Андреев, специалисты Московского центра профессионального образования телевизионного центра «Останкино», журналисты телеканала «Кубань-24».

В ходе проекта пройдёт конкурс медиаработ на тему «Большое путешествие в «Орлёнок», победители которого будут награждены дипломами и путёвками на тематическую программу «Детский пресс-отряд», реализуемую во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Лучшие работы в направлении SMM опубликуют на портале «Туту.ру».

Фестиваль проводится при поддержке Департамента информационной политики Краснодарского края, Международного центра «Лидер Фильм», Евразийской Ассоциации Медиаобразования и Кинопсихологии, Комиссии по развитию арт, медиа и киноиндустрий «Опоры России», сервиса путешествий Туту.ру, МЦПО ТЦ «Останкино», издательства «Манн, Иванов и Фербер», ГУП КК Телерадиовещательной компании «Новое телевидение Кубани.

Организатор: ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU