СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-22T17:46:12+03:00

В Калининском районе мужчина с пневматическим пистолетом напал на продавца и потребовал отдать ему деньги из кассы

Его могут посадить на десять лет

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В дежурную часть полиции обратилась продавец-кассир одного из магазин Калининского района. Она сообщила о том, что в помещение с маской на лице и предметом, напоминающим пистолет, ворвался мужчина и потребовал отдувать ему деньги из кассы. Женщина оказала сопротивление и сорвала с головы злоумышленника маску, после чего он скрылся из магазина.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они со слов потерпевшей составили ориентировку на розыск подозреваемого и передали ее дежурным нарядам. В результате мужчину задержали. Им оказался 43-летний житель станицы Старовеличковской, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В дальнейшем оказалось, что мужчина причастен к нескольким кражам на территории Калининского и Славянского районов.

Во время обыска дома и автомобиля злоумышленника правоохранители нашли и изъяли пневматический пистолет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его материалы уже передали в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU