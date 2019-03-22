Выходные на Кубани будут холодными

СЕГОДНЯ 18:16 2019-03-22T19:02:41+03:00

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Утром 23 марта в Краснодаре температура воздуха достигнет 6 градусов тепла, но к вечеру она значительно снизится до минус 1. Также синоптики передают, что в городе ожидаются осадки в виде дождя, который будет переходить в мокрый снег.

Непогода не обойдет стороной и северные районы Кубани. Там также ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Осадки обрушатся на жителей Горячего Ключа, Белореченского района, Туапсе, Сочи, Мостовского района и Геленджика. На дорогах и перевалах региона возможно появление гололедицы.

Днем 24 марта будет тепло. Температура воздуха достигнет 6-8 градусов.

25 марта столбики термометра покажут до 9-12 градусов тепла. В дальнейшем температура воздуха будет колебаться от 6 до 12 градусов тепла, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU