Во всех муниципалитетах Кубани организуют центры единоборств

СЕГОДНЯ 18:42 2019-03-22T18:42:45+03:00

Это произойдёт к 2023 году

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На Кубани прошло совещание по инициативе Вениамина Кондратьева. На нем обсудили вопросы строительства и проектирования крупных краевых объектов образования, спорта и культуры.

Глава края отметил, что своевременная и качественная реализация этих проектов является одной из важнейших задач властей.

- Мы обязаны открыть в установленные сроки эти социально значимые объекты. Проблемы и нюансы, влияющие на процесс, необходимо решать в рабочем порядке. Призываю всех быть максимально собранными и сконцентрированными в реализации региональных проектов, — отметил губернатор.

Заместитель главы региона Николай Долуда сообщил, что к 2023 году центры единоборств откроют во всех 44 муниципалитетах. Строительство первых десяти учреждений начнется уже в текущем году.

- Сеть таких центров — это мощный фундамент не только для спортивной подготовки, но и для воспитания силы духа нашей молодежи, — заявил Кондратьев.

Также на мероприятии обсудили возведение объектов для одаренных детей. По словам первого заместителя главы края Андрея Алексеенко, в Краснодаре в школе на 1 тысячу 100 мест и интернату на 600 мест провели предпроектные работы, а также заканчивают археологические исследования. Открыть учреждения планируют 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU