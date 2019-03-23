Кубань заняла шестое место в России по объему экономики

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-23T08:49:32+03:00

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На расширенном заседании коллегий министерств финансов и экономики Кубани обсудили итоги работы за 2018 год и задачи на текущий. Мероприятие прошло под председательством замглавы региона Игоря Галася.

- Краснодарский край занял шестое место в России по объему экономики. Наиболее динамичный рост отмечен в промышленности – 104,2 процента. Этому результату поспособствовали меры господдержки, реализация инвестпроектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На заседании отметили, что за шесть лет средняя зарплата кубанцев выросла до 33,6 тысячи рублей, а это 9,5 процентов.

- Инфляция в крае – 102,5 процента . Это ниже российского показателя, а уровень безработицы один из минимальных в стране, - сказал Игорь Галась.

За последние три года расходы консолидированных бюджетов муниципалитетов приросли на 26,6 миллиардов рублей.

Напомним, заместитель главы региона Николай Долуда сообщил, что к 2023 году центры единоборств откроют во всех 44 муниципалитетах. Строительство первых десяти учреждений начнется уже в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU