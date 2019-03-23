2019-03-23T09:43:23+03:00
Спорт

В Краснодаре 24 марта отметят День ГТО

С 11:00 до 14:00 для гостей и жителей города будут работать 9 различных спортивных площадок
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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- В краевой столице в воскресенье, 24 марта, отметят День ГТО. Главной территорией спортивного праздника станет Театральная площадь. Организаторы подготовили для гостей и жителей города 9 площадок-активностей по видам спорта. Они будут работать с 11:00 до 14:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Краснодар зарождает новую традицию - у нас теперь будет официальный праздник массового спорта 24 марта. Инициативу поддержал глава Краснодара Евгений Первышов. Мы приглашаем жителей и гостей кубанской столицы стать участниками Дня ГТО, - сказал начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

В ходе торжественного открытия праздника тем, кто уже прошел испытания, вручат знаки отличия. На площадках будут работать инструкторы. На территориях «Легкая атлетика», «Туризм», «Гиревой спорт» пройдут различные мастер-классы.

В День ГТО состоится открытие городского фестиваля студенческой молодежи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, с участием 12 вузов и ссузов. Пройдет флешмоб «В одно касание».

Праздник спорта завершит концерт.

Подробную информацию о прохождении испытаний можно узнать на информационной площадке ГТО. Программу мероприятий можно найти на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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