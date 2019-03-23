2019-03-23T12:36:05+03:00
Происшествия

В Сочи хозяина незаконной гостиницы осудят за смерть 7 человек в пожаре

Вину мужчина признал в полном объеме [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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- В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего владельца незаконной постройки в Адлерском районе. Он обвиняется в оказании услуги ненадлежащего качества, в результате которой погибло семь человек (ч.3 ст.238 УК РФ), - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мужчина незаконно возвел постройки на улице Просвещения, при этом не обеспечил их противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения возгорания, а также путями эвакуации. Он незаконно подключил их к электроснабжению.

С мая по июль прошлого года постройки использовались в качестве гостиницы.

Фото: ГУ МЧС края

Фото: ГУ МЧС края

Рано утром 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной, которая находится рядом, произошло возгорание. Пламя распространилось и на расположенную по соседству гостиницу.

В результате пожара в кафе погибло 4 человека, в трехэтажной гостинице и одноэтажном строении - 7 человек. Это были приезжие из Республики Северная Осетия-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей.

Фото: ГУ МЧС края

Фото: ГУ МЧС края

В ходе следствия провели судебно-медицинские и судебно-генетические экспертизы. Мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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