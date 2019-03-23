В Сочи хозяина незаконной гостиницы осудят за смерть 7 человек в пожаре
- В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего владельца незаконной постройки в Адлерском районе. Он обвиняется в оказании услуги ненадлежащего качества, в результате которой погибло семь человек (ч.3 ст.238 УК РФ), - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, мужчина незаконно возвел постройки на улице Просвещения, при этом не обеспечил их противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения возгорания, а также путями эвакуации. Он незаконно подключил их к электроснабжению.
С мая по июль прошлого года постройки использовались в качестве гостиницы.
Фото: ГУ МЧС края
Рано утром 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной, которая находится рядом, произошло возгорание. Пламя распространилось и на расположенную по соседству гостиницу.
В результате пожара в кафе погибло 4 человека, в трехэтажной гостинице и одноэтажном строении - 7 человек. Это были приезжие из Республики Северная Осетия-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей.
Фото: ГУ МЧС края
В ходе следствия провели судебно-медицинские и судебно-генетические экспертизы. Мужчина полностью признал свою вину.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU