Сочи примет два крупных турнира по сноуборду

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-23T13:29:45+03:00

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В Сочи 24 марта состоятся финал Кубка России и этап Кубка Европы. Они пройдут на курорте «Роза Хутор». От Кубани в российской сборной будут выступать атлеты краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Марк Теймуров и Владислав Макагонов. Всего в стартах примут участие 40 представителей из разных стран.

Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «биг-эйр» (сноубордист разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки) и «слоупстайл» (спортсмен выполняет прыжки на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы).

- Состязания пройдут в сноупарке курорта «Роза Хутор». Он находится между 1350 и 1600 метров над уровнем моря. Для сноубордистов организаторы специально построили на горнолыжном курорте трамплины, фигуры для джиббинга, биг-эйр, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU