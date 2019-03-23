2019-03-23T10:47:06+03:00
Происшествия

Под Новороссийском в многоквартирном доме произошел пожар

По предварительным данным, есть один пострадавший
Александра ПОДУШКО
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Под Новороссийском в многоквартирном доме произошел пожарПод Новороссийском в многоквартирном доме произошел пожарФото: Алексей БУЛАТОВ
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23 марта в двухэтажном многоквартирном жилом доме в станице Натухаевской произошел пожар.

- Информация о возгорании на улице Красной поступила диспетчеру МЧС в 4:15. В 04:22 на место происшествия приехало первое подразделение. Они установили, что площадь пожара составляет 40 квадратных метров. В 5:08 огонь был потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работали 10 пожарных и 3 спецмашины.

По предварительным данным, есть один пострадавший.

Напомним, в краевой столице утром 22 марта в гипермаркете «Ашан» на улице Шоссе Нефтяников произошел пожар. Огонь площадь 1 квадратный метр потушили до приезда пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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