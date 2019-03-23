В Сочи в ДТП пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-23T12:28:21+03:00

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- В Сочи в Хостинском районе в 04:00 возле санатория «Зеленая роща» произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

По предварительным данным, 30-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки LADA Priora. Он ехал в направлении поселка Хоста, превысил скорость и на мокром участке дороги не справился с управлением. Он въехал в стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ-2114». После удара Priora продолжила движение и протаранила Toyota Camry. Затем отечественная легковушка врезалась в ограждение и, отскочив влево, врезалась в машину Kia Rio, которая ехала навстречу.

В результате аварии пострадали 4 человека – 30-летний мужчина, водитель и два пассажира 16 и 17 лет автомобиля «ВАЗ-2114». Их госпитализировали в больницу.

Напомним, житель Белореченского района угнал автомобиль, чтобы доехать до магазина и купить спиртное. За этого его могут посадить на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU